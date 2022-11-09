Болид Михаэля Шумахера продан за рекордную сумму

Болид "Феррари" образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, был продан за рекордную сумму в $ 14,6 млн, сообщает Forbes.

Эта сумма почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный болидом "Феррари" образца 2001 года в 2017 году. Тогда бывшую машину Шумахера продали за $ 7,504 млн.

Имя покупателя болида не сообщается.

На этой машине Михаэль Шумахер принял участие в девяти Гран-при в 2003 году, выиграв пять Гран-при и завоевав титул чемпиона мира в Японии.