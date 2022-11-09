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Болид Михаэля Шумахера продан за рекордную сумму

Автоспорт
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Сумма составила более 10 миллионов долларов

Болид Михаэля Шумахера продан за рекордную сумму

Новина українською

Болид "Феррари" образца 2003 года, на котором Михаэль Шумахер завоевал свой шестой титул чемпиона мира, был продан за рекордную сумму в $ 14,6 млн, сообщает Forbes.

Эта сумма почти вдвое превышает предыдущий рекорд, установленный болидом "Феррари" образца 2001 года в 2017 году. Тогда бывшую машину Шумахера продали за $ 7,504 млн.

Имя покупателя болида не сообщается.

На этой машине Михаэль Шумахер принял участие в девяти Гран-при в 2003 году, выиграв пять Гран-при и завоевав титул чемпиона мира в Японии.

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В статье: Михаэль Шумахер
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