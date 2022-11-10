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Льюис Хэмилтон: Ни один пилот в истории Формулы-1 не делал то, что делаем я и Феттель

Автоспорт
(3 голосов)

Пилот считает Себастьяна своим союзником

Льюис Хэмилтон: Ни один пилот в истории Формулы-1 не делал то, что делаем я и Феттель

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своей дружбе с Себастьяном Феттелем.

Гонщик "Астон Мартин", четырёхкратный чемпион мира в составе "Ред Булл" завершит профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.

"Это будет грустный момент. Между мной и Себастьяном сложилась дружба, а в нашей конкурентной среде, где вы постоянно сражаетесь между собой, это нелегко. Феттель первым из всех гонщиков выразил мне поддержку, встав вместе со мной на одно колено. Первым отстаивал то, во что верит.

Думаю, ни один пилот в истории Формулы-1 не делал то, что делаем я и Феттель, — используем эту площадку, чтобы высказываться, и идём на риск. Я правда считаю Себастьяна своим союзником", — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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