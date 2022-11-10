Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Льюис Хэмилтон: Ни один пилот в истории Формулы-1 не делал то, что делаем я и Феттель
Пилот считает Себастьяна своим союзником
Фото: Autoblog.nl
Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал о своей дружбе с Себастьяном Феттелем.
Гонщик "Астон Мартин", четырёхкратный чемпион мира в составе "Ред Булл" завершит профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона.
"Это будет грустный момент. Между мной и Себастьяном сложилась дружба, а в нашей конкурентной среде, где вы постоянно сражаетесь между собой, это нелегко. Феттель первым из всех гонщиков выразил мне поддержку, встав вместе со мной на одно колено. Первым отстаивал то, во что верит.
Думаю, ни один пилот в истории Формулы-1 не делал то, что делаем я и Феттель, — используем эту площадку, чтобы высказываться, и идём на риск. Я правда считаю Себастьяна своим союзником", — приводит слова Хэмилтона Grandprix247.
Популярное сейчас
- Минай – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Байден – про уход рф с Херсонщины, ожидания от республиканцев, самолеты США для ВСУ и действия Маска
- Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября
- В Формуле-1 потолок зарплат в 2023 году может стать рекордным
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО