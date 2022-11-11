 Карлос Сайнс потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии ᐉ UA-Футбол
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Карлос Сайнс потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии

Автоспорт
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В болиде пилота заменили двигатель

Карлос Сайнс потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс получит штраф в пять позиций на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии за замену элементов силовой установки, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).

На машине испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, который для него стал уже пятым в нынешнем сезоне.

Штраф Сайнса будет применён именно на старте воскресной гонки — спринт Карлос начнёт в соответствии с позицией в квалификации, а вот в основной гонке потеряет пять мест относительно финишного в спринтерской гонке.

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В статье: Карлос Сайнс
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