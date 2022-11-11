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Карлос Сайнс потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при Бразилии
В болиде пилота заменили двигатель
Фото: twitter.com/F1
Пилот "Феррари" Карлос Сайнс получит штраф в пять позиций на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии за замену элементов силовой установки, сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА).
На машине испанца заменили двигатель внутреннего сгорания, который для него стал уже пятым в нынешнем сезоне.
Штраф Сайнса будет применён именно на старте воскресной гонки — спринт Карлос начнёт в соответствии с позицией в квалификации, а вот в основной гонке потеряет пять мест относительно финишного в спринтерской гонке.
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