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Кевин Магнуссен сенсационно выборол поул-позишн в квалификации Гран-при Бразилии

Автоспорт
(1 голосов)

Серхио Перес едва попал в топ-10

Кевин Магнуссен сенсационно выборол поул-позишн в квалификации Гран-при Бразилии

Фото: F1

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На автодроме "Интерлагос" в Сан-Паулу завершилась квалификация Гран-при Бразилии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот "Хааса" Кевин Магнуссен. Второй результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес показал девятый результат. Лучшим из пилотов "Феррари" стал Карлос Сайнс, показавший пятый результат. Шарль Леклер по итогам квалификации стал десятым.

Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал восьмым.

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В статье: Кевин Магнуссен
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