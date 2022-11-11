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Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альпин

Автоспорт
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Неожиданный поворот событий

Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альпин

Фото: Planet F1

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альпин" рассматривает немецкого гонщика "Хааса" Мика Шумахера на роль резервиста команды в следующем сезоне, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, команда хочет позволить своему молодому резервисту Джеку Дуэну сосредоточиться на попытке завоевать титул в Формуле-2 в следующем году, поэтому французскому коллективу нужен гонщик, который сможет как заменить пилота в случае необходимости, так и постоянно работать на симуляторе.

Напомним, ранее сообщалось, что, помимо "Альпин", претендентом на Шумахера является "Мерседес".

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В статье: Мик Шумахер
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