 Ф1. Спринт Гран-при Сан-Паулу. Расселл – первый, Сайнц – второй, Хэмилтон – третий ᐉ UA-Футбол
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Ф1. Спринт Гран-при Сан-Паулу. Расселл – первый, Сайнц – второй, Хэмилтон – третий

Автоспорт
(1 голосов)

Ферстаппен еле-еле попал в топ-4

Ф1. Спринт Гран-при Сан-Паулу. Расселл – первый, Сайнц – второй, Хэмилтон – третий

Фото: The SportsRush

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Завершился спринт предстоящего Гран-при Сан-Паулу, которое пройдет на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе. Этот заезд определил стартовый порядок завтрашней гонки.

Спринт Гран-при Сан-Паулу

1. Джордж Расселл - "Мерседес"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

5. Серхио Перес - "Ред Булл"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Кевин Магнуссен - "Хаас"

9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

10. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

11. Даниэль Риккардо - "Макларен"

12. Мик Шумахер - "Хаас"

13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

15. Фернандо Алонсо - "Альпин"

16. Юки Цунода - "Альфа Таури"

17. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

18. Эстебан Окон - "Альпин"

19. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировал:

Алекс Албон - "Уильямс"

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В статье: формула-1 Мерседес Гран-при Бразилии Джордж Расселл
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