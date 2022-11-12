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Ф1. Спринт Гран-при Сан-Паулу. Расселл – первый, Сайнц – второй, Хэмилтон – третий
Ферстаппен еле-еле попал в топ-4
Фото: The SportsRush
Завершился спринт предстоящего Гран-при Сан-Паулу, которое пройдет на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе. Этот заезд определил стартовый порядок завтрашней гонки.
Спринт Гран-при Сан-Паулу
1. Джордж Расселл - "Мерседес"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
5. Серхио Перес - "Ред Булл"
6. Шарль Леклер - "Феррари"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Кевин Магнуссен - "Хаас"
9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
10. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
11. Даниэль Риккардо - "Макларен"
12. Мик Шумахер - "Хаас"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
15. Фернандо Алонсо - "Альпин"
16. Юки Цунода - "Альфа Таури"
17. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
18. Эстебан Окон - "Альпин"
19. Николас Латифи - "Уильямс"
Не финишировал:
Алекс Албон - "Уильямс"
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