Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй

Завершилось Гран-при Сан-Паулу. Победу одержал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Эта победа стала первой в карьере британца.

Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке. Третье и четвертое места заняли пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер. Ферстаппен, чемпион Ф1 в текущем сезоне, стал лишь шестым.

Гран-при Сан-Паулу

Джордж Расселл - "Мерседес" Льюис Хэмилтон - "Мерседес" Карлос Сайнс - "Феррари" Шарль Леклер - "Феррари" Фернандо Алонсо - "Альпин" Макс Ферстаппен - "Ред Булл" Серхио Перес - "Ред Булл" Эстебан Окон - "Альпин" Валттери Боттас - "Альфа Ромео" Ланс Стролл - "Астон Мартин" Себастьян Феттель - "Астон Мартин" Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео" Мик Шумахер - "Хаас" Пьер Гасли - "Альфа Таури" Алекс Албон - "Уильямс" Николас Латифи - "Уильямс" Юки Цунода - "Альфа Таури"

Не финишировали: