 Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй ᐉ UA-Футбол
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Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй

Автоспорт
(1 голосов)

Дубль Мерседеса

Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй

Фото: Road & Track

UA-Футбол
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Завершилось Гран-при Сан-Паулу. Победу одержал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Эта победа стала первой в карьере британца.

Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке. Третье и четвертое места заняли пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер. Ферстаппен, чемпион Ф1 в текущем сезоне, стал лишь шестым.

Гран-при Сан-Паулу

  1. Джордж Расселл - "Мерседес"
  2. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
  3. Карлос Сайнс - "Феррари"
  4. Шарль Леклер - "Феррари"
  5. Фернандо Алонсо - "Альпин"
  6. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
  7. Серхио Перес - "Ред Булл"
  8. Эстебан Окон - "Альпин"
  9. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
  10. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
  11. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
  12. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
  13. Мик Шумахер - "Хаас"
  14. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
  15. Алекс Албон - "Уильямс"
  16. Николас Латифи - "Уильямс"
  17. Юки Цунода - "Альфа Таури"

Не финишировали:

  • Ландо Норрис - "Макларен"
  • Даниэль Риккардо - "Макларен"
  • Кевин Магнуссен - "Хаас"
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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Бразилии Джордж Расселл
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