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Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй
Дубль Мерседеса
Фото: Road & Track
Завершилось Гран-при Сан-Паулу. Победу одержал пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Эта победа стала первой в карьере британца.
Партнер Расселла по команде, Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке. Третье и четвертое места заняли пилоты "Феррари" Карлос Сайнц и Шарль Леклер. Ферстаппен, чемпион Ф1 в текущем сезоне, стал лишь шестым.
Гран-при Сан-Паулу
- Джордж Расселл - "Мерседес"
- Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
- Карлос Сайнс - "Феррари"
- Шарль Леклер - "Феррари"
- Фернандо Алонсо - "Альпин"
- Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
- Серхио Перес - "Ред Булл"
- Эстебан Окон - "Альпин"
- Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
- Ланс Стролл - "Астон Мартин"
- Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
- Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
- Мик Шумахер - "Хаас"
- Пьер Гасли - "Альфа Таури"
- Алекс Албон - "Уильямс"
- Николас Латифи - "Уильямс"
- Юки Цунода - "Альфа Таури"
Не финишировали:
- Ландо Норрис - "Макларен"
- Даниэль Риккардо - "Макларен"
- Кевин Магнуссен - "Хаас"
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