Хюлькенберг в ближайшие дни может подписать контракт с Хаасом

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой "Хаас" на сезон-2023. По данным немецкой газеты Bild, если всё пойдёт согласно плану, то уже завтра, 15 ноября, Хюлькенберг поставит свою подпись под контрактом. Объявить о нём команда планирует в среду, 16 ноября.

Таким образом, Хюлькенберг заменит в составе "Хааса" другого немецкого гонщика Мика Шумахера и станет новым напарником Кевина Магнуссена. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы.

За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота "Рейсинг Пойнт" и "Астон Мартин", подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.