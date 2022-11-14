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Хюлькенберг в ближайшие дни может подписать контракт с Хаасом

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Гонщик заменит Мика Шумахера

Хюлькенберг в ближайшие дни может подписать контракт с Хаасом

Новина українською

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой "Хаас" на сезон-2023. По данным немецкой газеты Bild, если всё пойдёт согласно плану, то уже завтра, 15 ноября, Хюлькенберг поставит свою подпись под контрактом. Объявить о нём команда планирует в среду, 16 ноября.

Таким образом, Хюлькенберг заменит в составе "Хааса" другого немецкого гонщика Мика Шумахера и станет новым напарником Кевина Магнуссена. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы.

За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота "Рейсинг Пойнт" и "Астон Мартин", подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.

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В статье: Нико Хюлькенберг
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