Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хюлькенберг в ближайшие дни может подписать контракт с Хаасом
Гонщик заменит Мика Шумахера
Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг уже в ближайшее время должен заключить соглашение с американской командой "Хаас" на сезон-2023. По данным немецкой газеты Bild, если всё пойдёт согласно плану, то уже завтра, 15 ноября, Хюлькенберг поставит свою подпись под контрактом. Объявить о нём команда планирует в среду, 16 ноября.
Таким образом, Хюлькенберг заменит в составе "Хааса" другого немецкого гонщика Мика Шумахера и станет новым напарником Кевина Магнуссена. 35-летний Хюлькенберг проведёт свой первый полноценный сезон в Формуле-1 после трёхлетней паузы.
За эти три сезона Нико занимал должность резервного пилота "Рейсинг Пойнт" и "Астон Мартин", подменив в разные моменты Серхио Переса, Лэнса Стролла и Себастьяна Феттеля.
Популярное сейчас
- Роналду: Руни так меня критикует, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- Первая лига. Пять команд уже вышли в чемпионский раунд
- Гран-при Сан-Паулу. Расселл победил впервые в карьере. Хэмилтон – второй
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО