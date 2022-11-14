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Ферстаппен признан спортсменом года по версии журнала GQ
В нынешнем сезоне макс показал великолепный результат
Фото: Auto Review
Двукратный чемпион мира голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал спортсменом года по версии журнала GQ, пишет PlanetF1.
Церемония награждения GQ состоится в Лондоне 16 ноября.
В нынешнем сезоне Макс Ферстаппен одержал победу в 14 гонках, установив новый рекорд по количеству побед за сезон, превзойдя достижения Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера.
Напомним, Ферстаппен досрочно оформил чемпионский титул в сезоне 2022 года на Гран-при Японии.
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