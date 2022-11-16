ФИА хочет применить аналог футбольной системы VAR в гонках

Международная автомобильная федерация планирует перенять опыт из таких видов спорта, как футбол и регби. В частности, речь идёт об аналоге системы видеоассистента рефери (VAR), которая, по задумке, должна помочь в управлении гонками.

Кроме того, представители ФИА провели переговоры с международными спортивными организациями футбола и регби, где обсуждалась процедура судейства.

"Программа развития управления гонками предназначена для улучшения нашей работы во время гонок. Мы постоянно стремимся сделать судейство строже за счёт передового опыта. Программа также поможет выявить новые таланты, чтобы мы расширили наш пул гоночных директоров, стюардов и других официальных лиц", — приводит слова главы ФИА Мохаммеда бен Сулайема Racefans.