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В Хаас решили не продлевать контракт с Миком Шумахером

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Мик не ожидал такого исхода

В Хаас решили не продлевать контракт с Миком Шумахером

Фото: Getty Images

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Американская команда Формулы-1 "Хаас" выпустила пресс-релиз, в котором объявила о расставании с немецким пилотом Миком Шумахером по окончании нынешнего сезона. Стороны не будут заключать новый контракт.

Мик Шумахер выступал за "Хаас" с 2021 года.В 2022 году Шумахер набрал свои первые очки в Формуле-1: он попал в топ-10 на этапах в Австрии и Великобритании. С 16 очками Мик сейчас занимает 16-е место в личном зачёте.

"Я бы хотел поблагодарить Мика Шумахера за его вклад в работу команды в последние два года. Уровень выступлений Мика в молодёжных сериях был хорошо известен, и он продолжил расти и развиваться как пилот за время своей работы с "Хаасом". Кульминацией этого стали его первые успехи по попаданию в очки ранее в этом сезоне. И пусть мы решили пойти в разных направлениях, но вся команда желает Мику удачи в его следующих шагах в карьере и за её пределами", — заявил руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер.

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В статье: Мик Шумахер
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