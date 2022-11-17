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Хаас объявил о подписании контракта с Ником Хюлькенбергом

Автоспорт
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Шумахеру придется отдохнуть

Хаас объявил о подписании контракта с Ником Хюлькенбергом

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Американская команда Формулы-1 "Хаас" подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена, сменив в составе "Хааса" своего соотечественника Мика Шумахера.

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе "Уильямса". В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом "Рено", после чего провёл три сезона в роли резервиста "Рейсинг Пойнт" и "Астон Мартин".

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