Хаас объявил о подписании контракта с Ником Хюлькенбергом

Американская команда Формулы-1 "Хаас" подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена, сменив в составе "Хааса" своего соотечественника Мика Шумахера.

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году в составе "Уильямса". В 2017–2019 годах Нико являлся пилотом "Рено", после чего провёл три сезона в роли резервиста "Рейсинг Пойнт" и "Астон Мартин".