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Леклер рассказал о будущем Маттиа Бинотто
Шарль внес ясность в ситуацию
Фото: Monaco Tribune
Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал слухи о возможном уходе руководителя команды Маттиа Бинотто по окончании нынешнего сезона.
"Слухи о "Феррари" ходят всегда, но нам просто нужно сосредоточиться на своей работе. Думаю, люди забывают, откуда мы, но нам нужно просто работать и не обращать внимания на слухи. Что касается производительности, то мы проходили и через взлёты, и через падения. После двух трудных сезонов мы снова хотим бороться за победу, пускай даже в 2023 году. Мы совершенствуемся и продолжим расти дальше", — приводит слова Леклера Express.
Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто может покинуть команду зимой, а его место займёт Фредерик Вассёр.
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