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Леклер рассказал о будущем Маттиа Бинотто

Автоспорт
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Шарль внес ясность в ситуацию

Леклер рассказал о будущем Маттиа Бинотто

Фото: Monaco Tribune

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал слухи о возможном уходе руководителя команды Маттиа Бинотто по окончании нынешнего сезона.

"Слухи о "Феррари" ходят всегда, но нам просто нужно сосредоточиться на своей работе. Думаю, люди забывают, откуда мы, но нам нужно просто работать и не обращать внимания на слухи. Что касается производительности, то мы проходили и через взлёты, и через падения. После двух трудных сезонов мы снова хотим бороться за победу, пускай даже в 2023 году. Мы совершенствуемся и продолжим расти дальше", — приводит слова Леклера Express.

Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто может покинуть команду зимой, а его место займёт Фредерик Вассёр.

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В статье: Шарль Леклер Маттиа Бинотто
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