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Хэмилтон: Возможно, Феттель вернется

Автоспорт
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Себастьян ещё может поучаствовать в гонках Формулы-1

Хэмилтон: Возможно, Феттель вернется

Фото: Planet F1

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что Себастьян Феттель вернётся в Формулу-1, несмотря на объявление о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

"Я просто думаю, что большинство гонщиков возвращается. Может, и Себастьян тоже. Возможно, он вернётся. Мы видим, что и другие пилоты так делают. Да, я принимаю, что это его последняя гонка, но считаю, что он ещё вернётся", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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