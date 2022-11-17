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Хэмилтон: Возможно, Феттель вернется
Себастьян ещё может поучаствовать в гонках Формулы-1
Фото: Planet F1
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что Себастьян Феттель вернётся в Формулу-1, несмотря на объявление о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
"Я просто думаю, что большинство гонщиков возвращается. Может, и Себастьян тоже. Возможно, он вернётся. Мы видим, что и другие пилоты так делают. Да, я принимаю, что это его последняя гонка, но считаю, что он ещё вернётся", — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
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