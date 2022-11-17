 Ральф Шумахер: Думаю, у Даниэля Риккардо есть хорошие шансы заменить Серхио Переса ᐉ UA-Футбол
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Ральф Шумахер: Думаю, у Даниэля Риккардо есть хорошие шансы заменить Серхио Переса

Автоспорт
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На Гран-при Бразилии все "сломалось"

Ральф Шумахер: Думаю, у Даниэля Риккардо есть хорошие шансы заменить Серхио Переса

Фото: Planet F1

Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что Серхио Перес может лишиться своего места в "Ред Булл" в это межсезонье.

"Думаю, что в Бразилии очень многое сломалось. Я не был бы на сто процентов уверен, что Серхио Перес останется напарником Макса по команде в следующем году. Думаю, у Даниэля Риккардо есть хорошие шансы. За кулисами всё было очень агрессивно, так что, думаю, Макс хотел бы сменить обстановку. Могу представить, что у Макса есть возможность решать, кто будет его напарником. И Риккардо был бы для него лучшим вариантом", — приводит слова Ральфа Шумахера Sky Germany.

Напомним, ранее в прессе появились слухи, что Даниэль Риккардо станет резервистом "Ред Булл" в следующем сезоне.

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В статье: Серхио Перес Ральф Шумахер
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