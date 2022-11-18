 Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Абу-Даби ᐉ UA-Футбол
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Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Бразилец проводит далеко не лучший сезон в своей карьере

Льюис Хэмилтон показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Абу-Даби

Фото: F1

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На автодроме "Яс Марина" завершилась первая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Лучший результат по итогам заезда показал гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второй результат продемонстрировал его напарник Джордж Расселл, третьим был Шарль Леклер, представляющий команду "Феррари".

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая свободная практика:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.26,633
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,220
3. Шарль Леклер ("Феррари") +0,255
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,334
5. Лиам Лоусон ("Ред Булл") +0,568
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,635
7. Роберт Шварцман ("Феррари") +0,796
8. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,986
9. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,022
10. Александр Албон ("Уильямс") +1,207
11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,212
12. Эстебан Окон ("Альпин") +1,258
13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,358
14. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") +1,431
15. Логан Сэрджент ("Уильямс") +1,465
16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,509
17. Пьетро Фиттипальди ("Хаас") +1,571
18. Пато О’Уорд ("Макларен") +1,717
19. Джек Дуэн ("Альпин") +1,851
20. Фелипе Другович ("Астон Мартин") +2,039

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В статье: Льюис Хэмилтон
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