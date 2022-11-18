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В Формуле-1 хотят изменить зону активации DRS
Изменения могут вступить в силу с 2024 года
фото - F1
Комиссия Формулы-1 на очередном заседании одобрила предложение о изменении правил использования DRS на стартах и рестартах после периода действия машин безопасности, пишет ФИА.
С 2024 года активировать DRS можно будет уже на втором, а не на третьем круге после старта или рестарта.
При этом в следующем сезоне изменения будут опробованы в спринтерских гонках.
Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году спринтерские гонки состоятся на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Бразилии, США и Катара.
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