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В Формуле-1 хотят изменить зону активации DRS

Автоспорт
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Изменения могут вступить в силу с 2024 года

В Формуле-1 хотят изменить зону активации DRS

фото - F1

Новина українською

Комиссия Формулы-1 на очередном заседании одобрила предложение о изменении правил использования DRS на стартах и рестартах после периода действия машин безопасности, пишет ФИА.

С 2024 года активировать DRS можно будет уже на втором, а не на третьем круге после старта или рестарта.

При этом в следующем сезоне изменения будут опробованы в спринтерских гонках.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году спринтерские гонки состоятся на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Бразилии, США и Катара.

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