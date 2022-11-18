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Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Абу-Даби

Автоспорт
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Пилот на этот раз оказался лучше Хэмилтона

Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Абу-Даби

Фото: Sporting News

Новина українською

На автодроме "Яс Марина" закончилась вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл. Третий результат у Шарля Леклера из команды "Феррари".

Напомним, Расселл и Леклер были вторым и третьим соответственно и по итогам первой тренировки.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") стал четвёртым.

Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:25.146

2. Джордж Расселл "Мерседес" +0.341

3. Шарль Леклер "Феррари" +0.453

4. Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.615

5. Серхио Перес "Ред Булл" +0.706

6. Карлос Сайнс "Феррари" +0.786

7. Эстебан Окон "Альпин" +0.892

8. Фернандо Алонсо "Альпин" +0.897

9. Даниэль Риккардо "Макларен" +0.978

10 .Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.154

11. Ландо Норрис "Макларен" +1.231

12.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.249

13. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.333

14. Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.401

15. Юки Цунода "Альфа Таури" +1.534

16. Александер Албон "Уильямс" +1.604

17. Мик Шумахер "Хаас" +1.693

18. Кевин Магнуссен "Хаас" +1.769

19. Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.890

20. Николас Латифи "Уильямс" +2.116

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В статье: Гран-при Абу-Даби
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