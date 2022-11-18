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Ферстаппен показал лучший результат по итогам второй практики Гран-при Абу-Даби
Пилот на этот раз оказался лучше Хэмилтона
Фото: Sporting News
На автодроме "Яс Марина" закончилась вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Второй результат показал гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл. Третий результат у Шарля Леклера из команды "Феррари".
Напомним, Расселл и Леклер были вторым и третьим соответственно и по итогам первой тренировки.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ( "Мерседес") стал четвёртым.
Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:25.146
2. Джордж Расселл "Мерседес" +0.341
3. Шарль Леклер "Феррари" +0.453
4. Льюис Хэмилтон "Мерседес" +0.615
5. Серхио Перес "Ред Булл" +0.706
6. Карлос Сайнс "Феррари" +0.786
7. Эстебан Окон "Альпин" +0.892
8. Фернандо Алонсо "Альпин" +0.897
9. Даниэль Риккардо "Макларен" +0.978
10 .Валттери Боттас "Альфа Ромео" +1.154
11. Ландо Норрис "Макларен" +1.231
12.Себастьян Феттель "Астон Мартин" +1.249
13. Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" +1.333
14. Лэнс Стролл "Астон Мартин" +1.401
15. Юки Цунода "Альфа Таури" +1.534
16. Александер Албон "Уильямс" +1.604
17. Мик Шумахер "Хаас" +1.693
18. Кевин Магнуссен "Хаас" +1.769
19. Пьер Гасли "Альфа Таури" +1.890
20. Николас Латифи "Уильямс" +2.116
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