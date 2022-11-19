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Ф1 заявила про создание новой гоночной серии для женщин
С нового сезона в Академии Ф1 будут представлены пять команд
фото - F1
"Формула-1" объявила об открытии новой гоночной серии, поучаствовать в которой смогут лишь женщины-пилоты. Всего в соревновании будет пять команд и 15 пилотов – по три на команду.
Среди команд-участниц будут те, что уже представлены на уровне "Ф2" и "Ф3". По ходу сезона проведут семь этапов – по три гонки каждый. Каждая заявка будет субсидирована Ф1 на сумму 1500000 евро за сезон.
Цель программы – помочь женщинам попасть со временем в Ф1, а также пробиться наверх по карьерной лекции. Первым станет сезон 2023.
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