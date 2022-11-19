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Гран-при Абу-Даби. Перес и Ферстаппен победили на третьей практике

Автоспорт
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Сразу за двумя Ред Буллами – два Мерседеса

Гран-при Абу-Даби. Перес и Ферстаппен победили на третьей практике

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Завершилась третья практика предстоящего гран-при Абу-Даби, которое пройдет на автодроме Яс-Марина. Лучшее время круга показали пилоты "Ред Булл" Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Сразу за "дублем" "Ред Булла" – два пилота "Мерседеса": Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Последний на предыдущем гран-при – в Бразилии – одержал первую победу в профессиональной карьере.

3-я практика

  1. Серхио Перес - "Ред Булл"
  2. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
  3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
  4. Джордж Расселл - "Мерседес"
  5. Ландо Норрис - "Макларен"
  6. Шарль Леклер - "Феррари"
  7. Карлос Сайнс - "Феррари"
  8. Даниэль Риккардо - "Макларен"
  9. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
  10. Алекс Албон - "Уильямс"
  11. Эстебан Окон - "Альпин"
  12. Фернандо Алонсо - "Альпин"
  13. Юки Цунода - "Альфа Таури"
  14. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
  15. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
  16. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
  17. Кевин Магнуссен - "Хаас"
  18. Мик Шумахер - "Хаас"
  19. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
  20. Николас Латифи - "Уильямс"
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В статье: формула-1 Ред Булл Серхио Перес Гран-при Абу-Даби
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