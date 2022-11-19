Гран-при Абу-Даби. Перес и Ферстаппен победили на третьей практике

Завершилась третья практика предстоящего гран-при Абу-Даби, которое пройдет на автодроме Яс-Марина. Лучшее время круга показали пилоты "Ред Булл" Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

Сразу за "дублем" "Ред Булла" – два пилота "Мерседеса": Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Последний на предыдущем гран-при – в Бразилии – одержал первую победу в профессиональной карьере.

3-я практика