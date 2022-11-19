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Гран-при Абу-Даби. Перес и Ферстаппен победили на третьей практике
Сразу за двумя Ред Буллами – два Мерседеса
Фото: Getty Images
Завершилась третья практика предстоящего гран-при Абу-Даби, которое пройдет на автодроме Яс-Марина. Лучшее время круга показали пилоты "Ред Булл" Серхио Перес и Макс Ферстаппен.
Сразу за "дублем" "Ред Булла" – два пилота "Мерседеса": Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Последний на предыдущем гран-при – в Бразилии – одержал первую победу в профессиональной карьере.
3-я практика
- Серхио Перес - "Ред Булл"
- Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
- Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
- Джордж Расселл - "Мерседес"
- Ландо Норрис - "Макларен"
- Шарль Леклер - "Феррари"
- Карлос Сайнс - "Феррари"
- Даниэль Риккардо - "Макларен"
- Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
- Алекс Албон - "Уильямс"
- Эстебан Окон - "Альпин"
- Фернандо Алонсо - "Альпин"
- Юки Цунода - "Альфа Таури"
- Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
- Пьер Гасли - "Альфа Таури"
- Ланс Стролл - "Астон Мартин"
- Кевин Магнуссен - "Хаас"
- Мик Шумахер - "Хаас"
- Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
- Николас Латифи - "Уильямс"
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