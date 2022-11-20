Гран-при Абу-Даби. Ферстаппен выиграл последнюю гонку в сезоне и снова стал чемпионом Ф1

Завершилось гран-при Абу-Даби, последняя гонка сезона Формулы-1. Победу, уже в пятнадцатый раз за год, одержал пилот Ред Булл" Макс Ферстаппен. Нидерландец стал чемпионом Ф1 во второй раз подряд.

Ред Булл" же также стал чемпионом Ф1, выиграв первый Кубок конструкторов за девять лет. В последний раз команда побеждала еще в 2013 году. Второе место заняли Феррари", третье – Мерседес".

Эта гонка также стала последней в карьере для четырехкратного победителя Ф1 Себастьяна Феттеля. Пилот Астон Мартин" сегодня финишировал десятым и был признан гонщиком дня. Он выигрывал чемпионат в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

Гран-при Абу-Даби

Макс Ферстаппен - "Ред Булл" Шарль Леклер - "Феррари" Серхио Перес - "Ред Булл" Карлос Сайнс - "Феррари" Джордж Расселл - "Мерседес" Ландо Норрис - "Макларен" Эстебан Окон - "Альпин" Ланс Стролл - "Астон Мартин" Даниэль Риккардо - "Макларен" Себастьян Феттель - "Астон Мартин" Юки Цунода - "Альфа Таури" Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео" Алекс Албон - "Уильямс" Пьер Гасли - "Альфа Таури" Валттери Боттас - "Альфа Ромео" Мик Шумахер - "Хаас" Кевин Магнуссен - "Хаас"

Не финишировали: