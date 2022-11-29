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Sky Sport оценил выступление всех пилотов Формулы-1 в сезоне-2022
Мик Шумахер не на последнем месте
Фото: Auto Review
Издание Sky Sports опубликовало оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022.
Высший балл получил чемпион мира Макс Ферстаппен, на втором месте расположился Джордж Расселл и Ландо Норрис.
В свою очередь Льюис Хэмилтон расположился на пятом месте.
Худшими пилотами по версии Sky Sports стали Даниэль Риккардо и Николас Латифи.
Оценки Sky Sports:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 10.
2. Джордж Расселл ("Мерседес") — 9,5.
3. Ландо Норрис ("Макларен") — 9,5.
4. Шарль Леклер ("Феррари") — 9.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 8,5.
6. Фернандо Алонсо ("Альпин") — 8.
7. Эстебан Окон ("Альпин") — 8.
8. Серхио Перес ("Ред Булл") — 7,5.
9. Карлос Сайнс ("Феррари") — 7,5.
10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 7,5.
11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 7,5.
12. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 7,5.
13. Александер Албон ("Уильямс") — 7,5.
14. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 6,5.
15. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 6.
16. Мик Шумахер ("Хаас") — 6.
17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6.
18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 5,5.
19. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 5.
20. Николас Латифи ("Уильямс") — 5.
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