 Sky Sport оценил выступление всех пилотов Формулы-1 в сезоне-2022 ᐉ UA-Футбол
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Sky Sport оценил выступление всех пилотов Формулы-1 в сезоне-2022

Автоспорт
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Мик Шумахер не на последнем месте

Sky Sport оценил выступление всех пилотов Формулы-1 в сезоне-2022

Фото: Auto Review

Новина українською

Издание Sky Sports опубликовало оценки всем пилотам Формулы-1 за сезон-2022.

Высший балл получил чемпион мира Макс Ферстаппен, на втором месте расположился Джордж Расселл и Ландо Норрис.

В свою очередь Льюис Хэмилтон расположился на пятом месте.

Худшими пилотами по версии Sky Sports стали Даниэль Риккардо и Николас Латифи.

Оценки Sky Sports:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 10.

2. Джордж Расселл ("Мерседес") — 9,5.

3. Ландо Норрис ("Макларен") — 9,5.

4. Шарль Леклер ("Феррари") — 9.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 8,5.

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") — 8.

7. Эстебан Окон ("Альпин") — 8.

8. Серхио Перес ("Ред Булл") — 7,5.

9. Карлос Сайнс ("Феррари") — 7,5.

10. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — 7,5.

11. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — 7,5.

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 7,5.

13. Александер Албон ("Уильямс") — 7,5.

14. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 6,5.

15. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 6.

16. Мик Шумахер ("Хаас") — 6.

17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — 6.

18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 5,5.

19. Даниэль Риккардо ("Макларен") — 5.

20. Николас Латифи ("Уильямс") — 5.

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