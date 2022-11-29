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В Майами может измениться часть трассы
Со стороны гонщиков поступало много критики
фото - F1
Трасса Гран-при Майами существенно изменится в преддверии нового сезона, сообщает портал RacingNews365.
По информации источника, основные изменения коснутся медленной шиканы между 14-м и 15-м поворотами, которая будет переделана практически полностью. Ранее этот участок критиковали гонщики за отсутствие места для обгона. Теперь шикана будет изменена, чтобы машины могли проезжать её на более высокой скорости. Кроме того, изменят и ограждения в 14-м повороте, куда врезался Эстебан Окон на одной из тренировок. Также будет переложен асфальт.
"Трасса — самая важная часть Гран-при. Мы получили отзывы от ФИА, Формулы-1, гонщиков и используем их отзывы, чтобы сделать трассу лучше в некоторых местах", — подтвердил информацию промоутер этапа Тайлер Эпп.
Гран-при Майами появился в календаре Формулы-1 только в 2022 году.
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