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Мик Шумахер возглавил список самых убыточных пилотов сезона-2022
Хэмилтон замкнул топ-5
Оценочный список убытков, которые принесли пилоты Формулы-1 своим командам в 2022 году, был опубликован на ресурсе Reddit.
Каждый из основных компонентов машины был оценён в определённую сумму. После аварий были учтены повреждённые узлы.
Лучше всех справился Валттери Боттас из "Альфа Ромеро". За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс. Худшим по данному показателю предсказуемо стал теперь уже бывший пилот "Хааса" немец Мик Шумахер.
1. Мик Шумахер ("Хаас") – $ 3 952 000.
2. Николас Латифи ("Уильямс") – $ 3 389 000.
3. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – $ 2 934 000.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") – $ 2 822 000.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $ 2 667 000.
6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – $ 2 229 000.
7. Эстебан Окон ("Альпин") – $ 2 160 000.
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2 102 000.
9. Юки Цунода ("Альфа Таури") – $ 1 400 000.
10. Фернандо Алонсо ("Альпин") – $ 1 355 000.
11. Джордж Расселл ("Мерседес") – $ 1 337 000.
12. Александер Албон ("Уильямс") – $ 1 325 000.
13. Шарль Леклер ("Феррари") – $ 1 297 000.
14. Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 1 147 000.
15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – $ 1 115 000.
16. Даниэль Риккардо ("Макларен") – $ 875 000.
17. Ландо Норрис ("Макларен") – $ 605 000.
18. Кевин Магнуссен ("Хаас") – $ 505 000.
19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $ 485 000.
20. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – $ 442 000.
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