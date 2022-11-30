Мик Шумахер возглавил список самых убыточных пилотов сезона-2022

Оценочный список убытков, которые принесли пилоты Формулы-1 своим командам в 2022 году, был опубликован на ресурсе Reddit.

Каждый из основных компонентов машины был оценён в определённую сумму. После аварий были учтены повреждённые узлы.

Лучше всех справился Валттери Боттас из "Альфа Ромеро". За минувший чемпионат его ущерб составил $ 442 тыс. Худшим по данному показателю предсказуемо стал теперь уже бывший пилот "Хааса" немец Мик Шумахер.

1. Мик Шумахер ("Хаас") – $ 3 952 000.

2. Николас Латифи ("Уильямс") – $ 3 389 000.

3. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – $ 2 934 000.

4. Карлос Сайнс ("Феррари") – $ 2 822 000.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $ 2 667 000.

6. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – $ 2 229 000.

7. Эстебан Окон ("Альпин") – $ 2 160 000.

8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $ 2 102 000.

9. Юки Цунода ("Альфа Таури") – $ 1 400 000.

10. Фернандо Алонсо ("Альпин") – $ 1 355 000.

11. Джордж Расселл ("Мерседес") – $ 1 337 000.

12. Александер Албон ("Уильямс") – $ 1 325 000.

13. Шарль Леклер ("Феррари") – $ 1 297 000.

14. Серхио Перес ("Ред Булл") – $ 1 147 000.

15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – $ 1 115 000.

16. Даниэль Риккардо ("Макларен") – $ 875 000.

17. Ландо Норрис ("Макларен") – $ 605 000.

18. Кевин Магнуссен ("Хаас") – $ 505 000.

19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $ 485 000.

20. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – $ 442 000.