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Маттиа Бинотто ведет переговоры с Ауди
Специалист может уже в ближайшее время подписать контракт
Итальянский инженер Маттиа Бинотто, в конце ноября объявивший об уходе с поста руководителя "Феррари", уже ведёт переговоры с "Ауди", готовящейся вступить в Формулу-1 в 2026 году, сообщил журналист Лео Туррини.
"У "Феррари" сейчас нет лидера, а новый руководитель появится в январе. Бинотто же скоро заступит на службу соревнованиям. Я знаю, что он ведёт переговоры с "Ауди", которая войдёт в Формулу-1 в 2026 году.
Мы пока не знаем, кто займёт его место в Маранелло. Сейчас говорят о [Фредерике] Вассёре. Он француз, как и легендарный Жан Тодт, но из общего у них только паспорт", – приводит слова обозревателя издание Calciomercato.com.
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