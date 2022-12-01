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Гран-при Португалии может заменить этап в Китае в календаре сезона-2023 Формулы-1
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фото - twitter.com
Гран-при Португалии заменит Гран-при Китая в календаре чемпионата Формулы-1 сезона-2023, сообщил в своих социальных сетях португальский комментатор Формулы-1 Жоао Карлос Кошта.
"В скором времени будет принято решение о замене Гран-при Китая на этап в Португалии. Не хватает мелких деталей, которые должны быть утверждены на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту, который пройдёт 9 декабря в Болонье. Португальские фанаты, какой прекрасный рождественский подарок!" — написал Кошта в своих социальных сетях.
В последний раз этап в Шанхае состоялся в 2019 году. Гонка в 2023 году должна была пройти в апреле.
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