Гран-при Португалии может заменить этап в Китае в календаре сезона-2023 Формулы-1

Гран-при Португалии заменит Гран-при Китая в календаре чемпионата Формулы-1 сезона-2023, сообщил в своих социальных сетях португальский комментатор Формулы-1 Жоао Карлос Кошта.

"В скором времени будет принято решение о замене Гран-при Китая на этап в Португалии. Не хватает мелких деталей, которые должны быть утверждены на заседании Всемирного совета ФИА по автоспорту, который пройдёт 9 декабря в Болонье. Португальские фанаты, какой прекрасный рождественский подарок!" — написал Кошта в своих социальных сетях.

В последний раз этап в Шанхае состоялся в 2019 году. Гонка в 2023 году должна была пройти в апреле.

Руководство Формулы-1 приняло решение об отмене гонки в Китае из-за политики Поднебесной в отношении коронавируса