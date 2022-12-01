 В Формуле-1 раздумывают над проведением этапа Гран-при в Мадриде ᐉ UA-Футбол
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В Формуле-1 раздумывают над проведением этапа Гран-при в Мадриде

Автоспорт
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Пока только планы

В Формуле-1 раздумывают над проведением этапа Гран-при в Мадриде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о проекте проведения этапа Гран-при в Мадриде.

"У нас есть соглашение с трассой в Барселоне на ближайшие несколько лет, мы довольны этим. Мадрид? Они предложили интересный проект. Ему требуется развитие, нужно понять, насколько в нём есть смысл с технической и экономической точек зрения. Это подтверждает, что Формула-1 наращивает популярность в Испании, в том числе благодаря успешным выступлениям Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Разумеется, это поможет нам выработать надёжное решение по поводу будущего чемпионата в Испании", — приводит слова Стефано Доменикали Marca.

Напомним, строительство трассы в Мадриде идёт с 2021 года. Ожидалось, что автодром будет готов уже к 2023 году.

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В статье: формула-1
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