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Льюис Хэмилтон признан лучшим британским гонщиком в 2022 году
Пилот признан лучшим по версии читателей
Фото: F1
Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал победителем британской премии Autosport "Лучший британский гонщик года" в 2022 году.
Читатели Autosport признали Хэмилтона лучшим британским гонщиком сезона. Он опередил нового партнера по команде Джорджа Расселла и восходящую звезду "Макларена" Ландо Норриса, а также чемпиона IMSA SportsCar Тома Бломквиста. Хэмилтон уже в восьмой раз получает эту награду.
Победа Хэмилтона в номинации была объявлена 4 декабря на церемонии Autosport Awards в "Гросвенор-Хаусе" на Парк-лейн.
Ранее Хэмилтон возглавил список гонщиков серии с самой высокой базовой зарплатой в минувшем сезоне.
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