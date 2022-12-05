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Назван гонщик года по версии Autosport

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(1 голосов)

Его статистикка просто великолепная

Назван гонщик года по версии Autosport

Фото: Auto Review

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил награду издания Autosport в категории "Международный гонщик года". Приз ему достался по итогам голосования болельщиков.

В 2022 году голландец одержал 15 побед в 22 гонках и за четыре этапа до конца сезона завоевал второй титул чемпиона мира. По итогам голосования Ферстаппен опередил главного соперника в минувшем сезоне Формулы-1 Шарля Леклера из "Феррари", чемпиона IndyCar Уилла Пауэра и обладателя чемпионского титула Формулы-E Стоффеля Вандорна.

"Спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня второй раз подряд. После непростого начала года это была настоящая командная работа по изменению ситуации. Тяжёлая работа, которую проделали члены гоночного коллектива, заслуживает большой благодарности. Увидимся на трассе в 2023 году", — сказал Ферстаппен.

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В статье: Макс Ферстаппен
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