Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ландо Норрис получит машину в Макларене, с которой сможет побеждать
Ждем результатов от пилота
Фото: Beyond the Flag
Руководитель "Макларена" Зак Браун высказался о пилоте команды Ландо Норрисе, выразив уверенность в том, что гоночный коллектив сможет предоставить ему машину, с которой он будет в состоянии бороться за победы.
"Я убеждён, что мы предоставим ему машину, с которой можно будет побеждать. У нас с ним долгосрочный контракт, и, как мне кажется, он очень комфортно чувствует себя в команде. Удивлён их доминированием, учитывая новые правила, однако они всё сделали правильно.
В том числе они правильно подошли к выбору пилотов, а поскольку надёжность в Формуле-1 в наши дни так высока, то при отсутствии проблем три лучшие команды будут бороться за подиум в каждой гонке", — приводит слова Брауна Racingnews365.
Популярное сейчас
- Мудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Последний в году матч УПЛ, четвертьфиналы ЧМ-2022. Расписание футбола на 6 - 11 декабря
- Ромен Грожан стал заводским пилотом Ламборгини
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО