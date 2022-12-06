Ландо Норрис получит машину в Макларене, с которой сможет побеждать

Руководитель "Макларена" Зак Браун высказался о пилоте команды Ландо Норрисе, выразив уверенность в том, что гоночный коллектив сможет предоставить ему машину, с которой он будет в состоянии бороться за победы.

"Я убеждён, что мы предоставим ему машину, с которой можно будет побеждать. У нас с ним долгосрочный контракт, и, как мне кажется, он очень комфортно чувствует себя в команде. Удивлён их доминированием, учитывая новые правила, однако они всё сделали правильно.

В том числе они правильно подошли к выбору пилотов, а поскольку надёжность в Формуле-1 в наши дни так высока, то при отсутствии проблем три лучшие команды будут бороться за подиум в каждой гонке", — приводит слова Брауна Racingnews365.