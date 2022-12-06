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Формула-1 может изменить одно из правил, чтобы Ферстаппен смог досрочно выиграть сезон

Автоспорт
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Макс вне досягаемости

Формула-1 может изменить одно из правил, чтобы Ферстаппен смог досрочно выиграть сезон

Фото: Auto Review

Новина українською

Комиссия Формулы-1 планирует изменить пункт правил, позволяющий пилотам получать полные очки в случае, если гонка финишировала под зелёным флагом, пишет RacingNews365.

На Гран-при Японии 2022 года возникла курьёзная ситуация, из-за которой после финиша гонки почти все считали, что Максу Ферстаппену не хватит одного очка для того, чтобы досрочно выиграть титул — ожидалось, что за победу Ферстаппен получит не 25, а 19 очков, поскольку гонка не преодолела порог в 75 процентов дистанции.

Однако правила оказались чуть более запутанными, и, как выяснилось, скользящая шкала начисления очков касалась только тех гонок, время которых истекло в период действия красных флагов.

Ожидается, что перед сезоном 2023 года спорный пункт правил будет удалён и пилоты будут получать неполные очки, в случае если им не удалось преодолеть 75 процентов дистанции гонки.

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В статье: Макс Ферстаппен
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