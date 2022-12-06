Хэмилтон: Было тяжело видеть этот огромный первый номер на болиде Ферстаппена

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о чемпионстве гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена в минувшем сезоне Формулы-1.

"Да, разумеется, было тяжело наблюдать за доминированием Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне. Особенно видеть этот огромный первый номер на его болиде. То, что Макс выиграл практически все гонки — не очень хороший знак. Хотя про номер я, конечно же, шучу. И мне самому хочется снова бороться за первые места", — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.

Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в 2022 году. Всего же нидерландский пилот набрал 454 очка и опередил ближайшего преследователя на 146 очков.