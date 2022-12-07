В Формуле-1 рассказали, на каких Гран-при состоятся спринтерские гонки

В 2023 году в Формуле-1 состоится шесть спринтерских гонок. Как и сообщалось инсайдерами ранее, они пройдут на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, Катара, США и Бразилии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Отмечается, что при выборе мест проведения спринтов учитывалась специфика трасс, что позволит сделать заезды более увлекательными как для самих гонщиков, так и для болельщиков.

"Мы наблюдали чрезвычайно положительную реакцию на спринтерские гонки в первые два года их проведения. Не можем дождаться, чтобы предложить фанатам ещё больше развлечений с шестью спринтами в следующем году, включая наш первый спринт в Остине", — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.