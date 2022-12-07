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Турция может заменить этап Гран-при Китая Формулы-1
Также Португалия входит в число претендентов
фото - F1
Президент автомобильной федерации Португалии Фернандо Мачадо признал, что Портимао — не единственный претендент на замену отменённого Гран-при Китая 2023 года. На это место также претендует Турция.
"Португалия — не единственная заинтересованная страна. Турция также находится в процессе", — приводит слова Мачадо GrandPX.News.
Сообщается, что руководство "Королевских гонок" обсуждало предложение сдвинуть этап в Азербайджане на две недели вперёд. Источник также добавляет, что есть вероятность того, что Гран-при Китая и вовсе отменят без поиска его замены.
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