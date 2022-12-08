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Ферстаппен рассказал, почему выступает против спринтерских гонок

Автоспорт
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Пилоту не нравятся такой вид гонок

Ферстаппен рассказал, почему выступает против спринтерских гонок

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу спринтерских гонок в Формуле-1.

"Честно говоря, я просто не большой поклонник этого. Мне кажется, что мы толком не участвуем в гонках, потому что за спринт ты получаешь немного очков. Ты также знаешь, что не можешь рисковать, потому что есть главная гонка — и именно там разыгрываются основные очки.

С этими машинами, возможно, гонки немного лучше, но в целом вы не видите большого количества обгонов, если только кто-то не находится вне позиции. Так что для меня это не очень весело", — приводит слова Ферстаппена GPFans.

В 2023 году в Формуле-1 состоится шесть спринтерских гонок.

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В статье: Макс Ферстаппен
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