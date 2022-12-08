  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Названы лучшие 10 пилотов по итогам сезона-2022 Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названы лучшие 10 пилотов по итогам сезона-2022 Формулы-1

Автоспорт
Обновлено
(1 голосов)

Хэмилтон не попал в топ-3

Названы лучшие 10 пилотов по итогам сезона-2022 Формулы-1

Фото: Road & Track

Новина українською

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг лучших пилотов минувшего сезона. Рейтинг определяли пять экспертов, которые выставляли оценки по десятибалльной шкале, основываясь на их выступлениях на каждом Гран-при.

В результате первое место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Вице-чемпион Шарль Леклер в рейтинге экспертов оказался вторым.

Третью позицию разделили Джордж Расселл ("Мерседес" и Ландо Норрис ("Макларен").

Рейтинг пилотов Формулы-1 сезона-2022:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 8,8.
2. Шарль Леклер ("Феррари") – 8,2.
3-4. Джордж Расселл ("Мерседес") – 7,8.
3-4. Ландо Норрис ("Макларен") – 7,8.
5-6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 7,7.
5-6. Фернандо Алонсо ("Альпин") – 7,7.
7-8. Серхио Перес ("Ред Булл") – 7,3.
7-8. Карлос Сайнс ("Феррари") – 7,3.
9. Эстебан Окон ("Альпин") – 7,2.
10. Александер Албон ("Уильямс") – 7,0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде