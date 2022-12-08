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Названы лучшие 10 пилотов по итогам сезона-2022 Формулы-1
Хэмилтон не попал в топ-3
Фото: Road & Track
Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг лучших пилотов минувшего сезона. Рейтинг определяли пять экспертов, которые выставляли оценки по десятибалльной шкале, основываясь на их выступлениях на каждом Гран-при.
В результате первое место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Вице-чемпион Шарль Леклер в рейтинге экспертов оказался вторым.
Третью позицию разделили Джордж Расселл ("Мерседес" и Ландо Норрис ("Макларен").
Рейтинг пилотов Формулы-1 сезона-2022:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 8,8.
2. Шарль Леклер ("Феррари") – 8,2.
3-4. Джордж Расселл ("Мерседес") – 7,8.
3-4. Ландо Норрис ("Макларен") – 7,8.
5-6. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 7,7.
5-6. Фернандо Алонсо ("Альпин") – 7,7.
7-8. Серхио Перес ("Ред Булл") – 7,3.
7-8. Карлос Сайнс ("Феррари") – 7,3.
9. Эстебан Окон ("Альпин") – 7,2.
10. Александер Албон ("Уильямс") – 7,0.
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