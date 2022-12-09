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Ферстаппену запретили тестировать байк одной из команд MotoGP
Не суждено
Фото: Auto Review
"Ред Булл" запретил действующему чемпиону Формулы-1 пилоту команды Максу Ферстаппену тестировать байк MotoGP.
Недавно Ферстаппен встретился со звездой MotoGP Марком Маркесом и присел за руль его мотоцикла Honda, однако не стал ехать по трассе из-за запрета команды.
"Я люблю смотреть MotoGP, и мне нравится, что есть так много команд, способных выиграть гонку. Это фантастика, эти парни просто сумасшедшие. Я бы хотел протестировать один из этих мотоциклов на высокой скорости по прямой, но команда мне не позволит это сделать. Конечно, если бы я сломал ногу сейчас, у меня было бы время на восстановление (улыбается)", — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Когда Максу предложили проехать на небольшой скорости, чтобы исключить возникновение опасных последствий, он добавил: "Я хорошо себя знаю. Если бы я сел за руль, я бы всё равно дал газу. И тогда может что-то пойти не так".
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