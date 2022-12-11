Ф1. Ауди могут подписать экс-директора Феррари Бинотто

"Ауди-Заубер" планируют присоединиться к Формуле-1 в 2026 году. Сейчас команда находится в поиске нового главу технологического департамента.

Как сообщает журналист Рожер Бенуа, один из главных кандидатов на должность – экс-директор команды "Феррари" Маттиа Бинотто. Он покинул свою должность в итальянской команде в ноябре 2022 года.

При Бинотто "Феррари" дважды финишировали вторыми в Кубке конструкторов, однажды третьими и еще один раз – шестыми. Примечательно, что, как сообщает журналист, "Скудерия" предложила Маттиа 1 млн долларов, дабы он не начинал работать в новой команде Ф1 до лета 2023 года.