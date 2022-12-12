Льюис Хэмилтон и Леброн Джеймс попали в список самых стильных людей года

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вошёл в список из 93 самых стильных людей в 2022 году по версии New York Times.

В издании подчеркнули, что список формировался в произвольном порядке. В него вошли политики, спортсмены, актёры и другие знаменитые личности. Из спортсменов, помимо Хэмилтона, в New York Times отметили стиль звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, лидера "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и теннисистку Серену Уильямс.

Минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков.