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Льюис Хэмилтон и Леброн Джеймс попали в список самых стильных людей года

Автоспорт
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Также в этот перечень включена и Серена Уильямс

Льюис Хэмилтон и Леброн Джеймс попали в список самых стильных людей года

Фото: Autoblog.nl

Новина українською

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон вошёл в список из 93 самых стильных людей в 2022 году по версии New York Times.

В издании подчеркнули, что список формировался в произвольном порядке. В него вошли политики, спортсмены, актёры и другие знаменитые личности. Из спортсменов, помимо Хэмилтона, в New York Times отметили стиль звёздного форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, лидера "Голден Стэйт Уорриорз" Стефена Карри и теннисистку Серену Уильямс.

Минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Льюис Хэмилтон
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