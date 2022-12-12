Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны сумы, которые необходимо будет заплатить командам в качестве вступительных взносов в 2023 году
Ред Буллу придется раскошелиться
В соответствии с регламентом Формулы-1 каждая команда обязана заплатить вступительный взнос, чтобы принять участие в чемпионате. В предстоящем году его обязательная часть составит $ 618 тысяч, пишет издание F1i.
Помимо этого, команды должны заплатить $ 6 174 за каждое очко, которое они заработали в Кубке конструкторов. Для действующих победителей каждое очко оценивается в $ 7 411.
Таким образом, суммарный вступительный взнос для "Ред Булл", набравших 759 очков, составит $ 6 242 636, для "Феррари" – $ 4 038 083, "Мерседеса" – $ 3 797 297. Идущие следом "Альпин" и "Макларен" заплатят существенно меньше – по $ 1,68 и $ 1,60 млн соответственно. Минимальные расходы понесёт "Уильямс" – $ 667 079.
Популярное сейчас
- Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных
- Ферстаппену запретили тестировать байк одной из команд MotoGP
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО