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Феррари объявила о назначении Фредерика Вассера

Автоспорт
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Он стал руководителем команды

Феррари объявила о назначении Фредерика Вассера

Новина українською

Французский специалист Фредерик Вассер займёт должность руководителя "Феррари". Об этом пишет пресс-служба итальянской команды. Этот пост он должен занять 9 января 2023 года. Кроме того, Фредерик будет выполнять обязанности генерального менеджера "Скудерии".

Напомним, сегодня Вассер покинул должность руководителя "Альфа Ромео".

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 "Альфа Ромео" заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда "Ред Булл", в активе которой 759 баллов.

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В статье: Феррари
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