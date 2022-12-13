Феррари объявила о назначении Фредерика Вассера

Французский специалист Фредерик Вассер займёт должность руководителя "Феррари". Об этом пишет пресс-служба итальянской команды. Этот пост он должен занять 9 января 2023 года. Кроме того, Фредерик будет выполнять обязанности генерального менеджера "Скудерии".

Напомним, сегодня Вассер покинул должность руководителя "Альфа Ромео".

В Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 "Альфа Ромео" заняла шестое место, набрав 55 очков. Трофей выиграла австрийская команда "Ред Булл", в активе которой 759 баллов.