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Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора

Автоспорт
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Состоялись изменения в командах Формулы-1

Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора

фото - twitter.com

Новина українською

Компания Sauber Group объявила о назначении Андреаса Зайдля на пост генерального директора. Sauber Group сейчас представлена в Формуле-1 командой "Альфа Ромео", а в будущем будет обеспечивать развитие заводского проекта "Ауди". При этом Зайдль не будет лично заниматься повседневным управлением командой Формулы-1: как уточняется в пресс-релизе, Андреас и команда вместе будут работать над поиском нового босса команды взамен ушедшего Фредерика Вассёра.

"Здорово с января присоединиться к Sauber Group. Это команда с богатой историей в Формуле-1 и организация, которую очень хорошо знаю с тех времён, когда работал и жил в Хинвиле четыре года. Не могу дождаться прихода в команду и работы со всеми коллегами в Sauber Group над амбициозными задачами, которые мы вместе поставили", — приводит слова Зайдля пресс-служба "Заубера".

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