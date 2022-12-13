Бывший гонщик Формулы-1: Уход Маттиа Бинотто отбросил Феррари на три года назад

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер высказался об увольнении Маттиа Бинотто из "Феррари" и его замене на Фредерика Вассёра.

"В Формуле-1 есть слово, ассоциирующееся с успехом, и это слово — преемственность. Даже если дела идут не лучшим образом, то лучше проанализировать проблемы, реструктурировать команду, но продолжать работать в рамках одной большой системы. Я боюсь, что уход Маттиа Бинотто отбросил "Феррари" на три года назад", — приводит слова Кристиана Даннера PlanetF1.

Напомним, ранее стало известно, что Фредерик Вассёр займёт должность руководителя "Феррари". Этот пост он должен занять 9 января 2023 года.