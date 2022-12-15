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Мик Шумахер - резервный пилот Мерседеса

Автоспорт
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Ранее немецкий пилот ушел из Феррари

Мик Шумахер - резервный пилот Мерседеса

Фото: Getty Images

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Немецкий пилот Мик Шумахер подписал контракт с "Мерседесом". Он будет выступать в качестве резервного гонщика.

23-летний гонщик будет проводить насыщенную программу тренировок на симуляторе в Брэкли. Мик также будет присутствовать вместе с командой на всех Гран-при в течение сезона 2023 года.

"Мик будет играть важную роль в постоянном развитии W14. Он будет регулярно работать на симуляторе в Брэкли в течение всего года, пока мы будем восстанавливаться после сложного сезона 2022 года. Эта работа будет проводиться и на трассе, поскольку Мик будет посещать все Гран-при в своей новой роли, а также выполнять маркетинговые обязанности в течение года", — сообщает пресс-служба немецкой команды.

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В статье: Мик Шумахер
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