Моторы Ред Булл в следующем сезоне будут использоваться под брендом Хонда RBPT

Моторы австрийской команды "Ред Булл" в следующем сезоне будут официально использолваться под брендом "Хонда RBPT".

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист на сезон-2023 в Формуле-1, согласно которому команды "Ред Булл" и "Альфа Таури" со следующего года будут использовать моторы под брендингом японского автопроизводителя.

Напомним, "Хонда" официально покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, однако продолжала работу над силовыми установками команда австрийского концерна, которые использовались под брендом Red Bull Powertrains.