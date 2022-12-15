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Моторы Ред Булл в следующем сезоне будут использоваться под брендом Хонда RBPT
Хонда покинула Ред Булл в 2021 году
https://the-race.com
Моторы австрийской команды "Ред Булл" в следующем сезоне будут официально использолваться под брендом "Хонда RBPT".
Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявочный лист на сезон-2023 в Формуле-1, согласно которому команды "Ред Булл" и "Альфа Таури" со следующего года будут использовать моторы под брендингом японского автопроизводителя.
Напомним, "Хонда" официально покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, однако продолжала работу над силовыми установками команда австрийского концерна, которые использовались под брендом Red Bull Powertrains.
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