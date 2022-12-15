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Гран-при Саудовской Аравии станет первым этапом сезона Формулы-1 2024 года

Автоспорт
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Все из-за Рамадана

Гран-при Саудовской Аравии станет первым этапом сезона Формулы-1 2024 года

Новина українською

Саудовская Аравия примет первый этап сезона Формулы-1 2024 года после того, как она согласилась провести Гран-при до начала Рамадана.

Формула-1 подписала выгодное 10-летнее соглашение о проведении гонок в Саудовской Аравии с 2021 года. В будущем планируется перенести гонки с трассы Джидда в новый город Киддия.

В 2021 году гонка вошла в календарь как предпоследняя, а в 2022 году переместилась в начало сезона, став вторым этапом после Гран-при Бахрейна.

В 2024 году она будет первым этапом.

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В статье: Гран-при Саудовской Аравии
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