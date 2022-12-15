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Мик Шумахер прокомментировал подписание контракта с Мерседесом

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Мик Шумахер прокомментировал подписание контракта с Мерседесом

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Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился эмоциями от подписания контракта резервного пилота с "Мерседесом" на следующий сезон.

"Я очень рад быть частью команды "Мерседес" в качестве резервного пилота на 2023 год и готов сделать всё возможное, чтобы внести свой вклад в работу в этой конкурентной и профессиональной среде. Я воспринимаю это как новый старт. Я взволнован и очень благодарен Тото Вольфу и всем, кто доверился мне. Формула-1 — увлекательный мир, в котором ты не перестаёшь учиться. Так что я с нетерпением жду возможности получить больше знаний и приложить максимум усилий для пользы "Мерседеса", — приводит слова Шумахера пресс-служба команды.

Последние два сезона Мик Шумахер провёл в качестве боевого пилота в "Хаасе". Американская команда приняла решение не продлевать контракт с Шумахером и заменила его на Нико Хюлькенберга.

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В статье: Мерседес Мик Шумахер
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