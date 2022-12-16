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Экс-пилот Формулы-1: Ситуация, которая сложилась с Шумахером не очень хорошая

Автоспорт
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Неожиданное решение пилота

Экс-пилот Формулы-1: Ситуация, которая сложилась с Шумахером не очень хорошая

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о переходе Мика Шумахера в "Мерседес". Там он будет выступать в качестве резервного пилота.

"Для Мика сейчас важно вернуться в команду, где он почувствует себя хорошо и будет понимать, что его поддерживают. Конечно, ситуация не очень хорошая, но если ему удастся обустроиться в "Мерседесе", то он спокойно может пропустить год. В этом плане никаких проблем.

На том этапе, на котором он сейчас находится, год обучения в такой топ-команде, как "Мерседес", также может многое значить. Там он сможет заниматься на симуляторе и показать, что он быстр", — приводит слова Штука Motorsport-Total.

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В статье: Мик Шумахер
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Источник:
Сусіпльне Спорт

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