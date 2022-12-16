Астон Мартин объявил дату презентации болида 2023 года

Команда Формулы-1 "Астон Мартин" анонсировала презентацию автомобиля 2023 года. Как информирует пресс-служба гоночного коллектива, она состоится 13 февраля. Среди других команд Формулы-1 ещё никто не делал соответствующие анонсы.

Отмечается, что презентация будет транслироваться по всем цифровым каналам британской команды.

В прошлом сезоне Формулы-1 "Астон Мартин" занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 55 очков. Трофей выиграл австрийский гоночный коллектив "Ред Булл", набравший за время выступлений в сезоне 759 баллов.