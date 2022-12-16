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Хэмилтон прокомментировал назначение Мика Шумахера резервным пилотом Мерседеса

Автоспорт
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Хэмилтон полприветствовал пилота

Хэмилтон прокомментировал назначение Мика Шумахера резервным пилотом Мерседеса

Фото: F1

Новина українською

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поприветствовал Мика Шумахера, который стал резервным гонщиком команды.

"Добро пожаловать в команду", — написал Хэмилтон.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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