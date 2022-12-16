Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон прокомментировал назначение Мика Шумахера резервным пилотом Мерседеса
Хэмилтон полприветствовал пилота
Фото: F1
Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поприветствовал Мика Шумахера, который стал резервным гонщиком команды.
"Добро пожаловать в команду", — написал Хэмилтон.
Напомним, Шумахер покинул "Хаас" после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший тренер Милана Синиша Михайлович
- ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием на финале ЧМ
- Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022
- Льюис Хэмилтон и Леброн Джеймс попали в список самых стильных людей года
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн